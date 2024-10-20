Smile 2 يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدر الجزء الثاني من فيلم الرعب “Smile” للنجمة ناعومي سكوت، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم في شباك التذاكر الأمريكي 9.4 مليون دولار عقب طرحه بصالات السينما المحلية الجمعة الماضية، وفق البيانات الصادرة عن موقع “بوكس اوفيس موجو”. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الفيلم عالميًا مع اقتراب احتفالات الهالوين.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، فبينما تستعد نجمة البوب العالمية (سكاي رايلي) للشروع في جولة غنائية حول العالم، تصادف العديد من الأحداث المرعبة والغير قابلة للتفسير، مما يضعها في مواجهة حتمية مع ماضيها.