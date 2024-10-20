انطلاق حفلات ختام مهرجان الكرازة بكنيسة العذراء ومارمرقس بالطوابق

تستعد كنيسة العذراء مريم ومارمرقس بالطوابق لاستقبال ثاني أيام حفلات ختام مهرجان الكرازة لعام 2024، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة.

ويشارك في الحفل فريق كورال جامعة الكنيسة، حيث يقدمون باقة من الترانيم الروحية المميزة و يشهد الحفل أيضاً تكريم أوائل مهرجان الكرازة بمحافظة الجيزة لمراحل متعددة تشمل الجامعة، الخريجين، إعداد خدام، قانا الجليل، سمعان الشيخ، تعليم الكبار، الحرفيين، القدرات الخاصة، الصم والبكم، وديديموس.

ويعتبر الحفل مناسبة للاحتفاء بجهود المشاركين وتشجيعهم على مواصلة النمو الروحي والعطاء في مجالات الخدمة.