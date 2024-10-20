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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انطلاق حفلات ختام مهرجان الكرازة بكنيسة العذراء ومارمرقس بالطوابق

ارشيف
ارشيف
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تستعد كنيسة العذراء مريم ومارمرقس بالطوابق لاستقبال ثاني أيام حفلات ختام مهرجان الكرازة لعام 2024، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة. 

ويشارك في الحفل فريق كورال جامعة الكنيسة، حيث يقدمون باقة من الترانيم الروحية المميزة و يشهد الحفل أيضاً تكريم أوائل مهرجان الكرازة بمحافظة الجيزة لمراحل متعددة تشمل الجامعة، الخريجين، إعداد خدام، قانا الجليل، سمعان الشيخ، تعليم الكبار، الحرفيين، القدرات الخاصة، الصم والبكم، وديديموس. 

ويعتبر الحفل مناسبة للاحتفاء بجهود المشاركين وتشجيعهم على مواصلة النمو الروحي والعطاء في مجالات الخدمة.

الانبا ثيئودوسيوس الثلاثاء المقبل العذراء مريم تكريم المتميزين