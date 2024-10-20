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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوغندا والصومال توقعان اتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك

الصومال
الصومال
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أكدت الرئاسة الأوغندية أنه تم توقيع اتفاقية مع الصومال تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات رئيسية، مثل الأمن والتجارة والتكامل الإقليمي ويعد هذا الاتفاق نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الدولتين.


وذكرت الرئاسة الأوغندية ـ في بيان ـ أن أوغندا والصومال قد جددتا دعمهما لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM)، التي تحل محل بعثة ATMIS، مشيرة إلى أن التمويل المستدام لهذه البعثة ضروري لضمان الاستقرار على المدى الطويل في الصومال، مؤكدة أهمية السلام والأمن في المنطقة.
ويبرز الاتفاق الحاجة إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية الصومالية.
وأكد البيان الصادر عن الرئاسة الأوغندية أن دعم خطة تطوير الأمن الصومالي يظل أولوية، بهدف تمكين الصومال من تعزيز قواته واستعادة الاستقرار على أراضيه.
وأضافت الرئاسة الأوغندية: "لقد أبرمنا أو بدأنا التفاوض بشأن عدة اتفاقيات، بما في ذلك وضع القوات (SOFA)، والتعليم، والرياضة، وإدارة الهجرة" وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعميق التعاون في مجالات حيوية لتطوير البلدين.
كما تم تسليط الضوء على الجانب الاقتصادي من الاتفاق، حيث أكدت الرئاسة الأوغندية رغبة البلدين في تعزيز تبادلاتهما التجارية.

الرئاسة الأوغندية الصومال الأمن