محافظ المنوفية يوجه المختصين بتطبيق روح القانون لحل شكاوى المواطنين

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات ، وتأكيداً علي أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " .

و أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من ناحية الماي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، كما وجه المحافظ علي الفور الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لأحد المواطنين بأبو نشابة بالسادات ، وموجهاً بتذليل كافة المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، لسرعة إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن .

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بالنزول الميداني لفحص شكوي مواطن من بناحية تلا والالتزام بخرائط التنظيم بالمنطقة تحقيقاً للصالح العام ، هذا ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين والعرض عليه ، أحدهم من ناحية طه شبرا بقويسنا يتضرر من قرار لجنة التصالح بالمبنى الخاص به ، وأخر بناحية كفر طه شبرا يتضرر من تنفيذ قرار إزالة ويلتمس تشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة ، وكذا شكوي مواطن من ناحية سنجلف لمواطن يتضرر من وجود بعض المخالفات بالشارع الخاص به ، و شكوى مواطن بأشمون يتضرر من وجود بعض مخالفات الإنتدابات بتوجيه الحاسب الآلي .

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