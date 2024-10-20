محافظ القليوبية يقرر إسناد أعمال رصف الطرق لشركات متخصصة

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تقرر التوسع في إسناد أعمال رصف الطرق المختلفة بالمحافظة من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة والتي لها سابقة أعمال متميزة من خلال تعاقدات ومناقصات جاري إعدادها لضمان التنفيذ الجيد دون أخطاء تنفيذية وبمستوى عالي جدا بهدف تقديم طرق متميزه وصالحة انشائيا وفنيا وبكفاءة عالية.

وأشار محافظ القليوبية خلال رئاسته للمجلس التنفيذي بالمحافظة اليوم الأحد، أنه هناك 6 شركات كبرى في مجال الطرق سحبت كراسات الشروط للمناقصات الكبرى في مشروعات تصل استثماراتها بالخطة 360 مليون جنية طرق رصف وإنترلوك، مشيرًا أن هذا النظام الجديد سيساهم في تحسين حالة تنفيذ الطرق هندسيا من خلال إمكانيات هذه الشركات الكبرى مع إسناد أعمال الإشراف على التنفيذ للمتخصصين في مجال الطرق بجامعة بنها كشريك فني لمتايعة التنفيذ وفق المواصفات القياسية.

ووجه عطية المسئولين بعدم استغلال حصيلة رد الشئ لأصله في أي طريق بالمحافظة لطريق أخر، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم إعادة توجيه الحصيلة للطريق التي جرى تحصيلها له وليس طريق آخر حتى يتسنى الاستفادة من هذه الحصيلة.