وزير الطاقة القبرصي: مصر شريك مهم داعم للأهداف العادلة لاستغلال الثروات الطبيعية

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إن قبرص تعمل علي تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر ( مصنعي ادكو و دمياط لاسالة وتصدير الغاز ).

وثمن وزير الطاقة القبرصي، خلال كلمته بمؤتمر حوض البحر المتوسط، دور مصر كشريك ودولة جوار هامة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، مضيفا: كما ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الاوجه تحويل الغاز الي طاقة كهربائية يمكن تصديرها لاسواق اخري.

واوضح جورج باباناستاسيو: إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.

وأضاف: أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة و الموارد ، والتي يمكن نقلها إلى اوروبا ، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا .