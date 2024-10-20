الأم تلحق بابنتها.. وفاة مسنة متأثرة بإصابتها في حريق منزل بالفيوم

لفظت سيدة تدعى ماجدة علي احمد 76عاما، أنفاسها الأخيرة، داخل قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام، بعد دخولها المستشفى منذ اسبوع، نتيجة إصابتها بصدمة عصبية، بعد إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلها بقريه كفر محفوظ بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، لتلحق بابنتها التي توفيه أمس، ومن المرجح دفن الجثمان فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كفر محفوظ بدائرة المركز، وإصابة سكان المنزل.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم أفراد الأسرة المقيمين بالمنزل الأم ونجلها وشخصين آخرين، بإصابات متنوعة، بينما سيطرت الحماية المدنية على آثار الانفجار.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الأم إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالتها، والمصابين الآخرين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيدًا لتحديد إصاباتهم وتشخيصها، ومن ثم تحويلهم إلى الأقسام اللازمة لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانفجار، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.