"الرجاء لا يخيب".. الأنبا بشارة يترأس اللقاء السنوي لخدمة يسوع الراعي بالإيبارشية

ترأس اليوم الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اللقاء السنوي لخدمة يسوع الراعي بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

وشارك في اللقاء القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، والقمص جرجس بشرى، مسئول النشاط، وعدد من الآباء الكهنة و بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم رحب الأب يونان بالانبا بشارة جودة، وجميع المشاركين، كما قدم كورال قلب يسوع، باقة من الترانيم الروحية.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الرجاء لا يخيب"، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، وشعار اليوم، كما تضمن اليوم أيضًا تكريم كبار السن من مختلف كنائس الإيبارشيّة. وفي الختام، قدم الأب جرجس بشرى كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى راعي الإيبارشيّة، وجميع القائمين على اليوم.

