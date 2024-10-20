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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير المحررات الرسمية في منشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5سنوات في  تزوير المحررات الرسمية بمنطقة منشأه ناصر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة  منشأه ناصر بتزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الاختمتم المزورة وختم شعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.
واعترف بتزوير المحررات الرسمية بهدف الربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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