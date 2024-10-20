قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتين بجنوب اللبناني

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتي كفر شوبا وكفر حمام بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم بتجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت حارة حريك، وتحديدًا المكان نفسه الذي استهدفته صباحًا، في محيط مستشفى بهمن.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، من سكّان منطقتَين في الضاحية الجنوبيّة لبيروت إخلاءهما، تحسبًا لقصف يعتزم شنّه على مبنيَين، قال إنهما يضمّان منشآتٍ لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في رسالة أوردتها "فرانس برس" إلى السكّان، إنّ المبنيَين يقعان في منطقتَي حارة حريك والحدث.

وأضاف: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، سيعمل ضدّها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

ودوَّت صفارات الإنذار، أمس، في شمال إسرائيل، وقالت إسرائيل إن حزب الله أطلق مقذوفات على أراضيها، في المقابل استهدفت غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية وشرق لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ على منطقة حيفا في شمال إسرائيل وعلى مدينة صفد وقاعدة عسكرية.