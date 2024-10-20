السيطرة على حريق شب في مطعم بحلوان

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق، شب داخل مطعم شهير بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، دون وقوع خسائر في الارواح.



وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمدينة حلوان.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وتمت السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.