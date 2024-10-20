المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال ماض في تنفيذ مخططاته وإخلاء شمال غزة بالكامل من السكان

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا اليوم /الأحد/، أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في تنفيذ مخططاته وأهمها إخلاء منطقة شمال غزة بالكامل من السكان وتدمير كل مقومات الحياة والمنازل هناك، حيث تم استهداف سيارة إسعاف تابعة لمستشفى العودة وإصابة 4 من الطواقم الطبية بالأمس، بالإضافة إلى وفاة اثنين من المرضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعطل الأجهزة الطبية ما يهدد حياة مئات المرضي والجرحى.

وقال الشوا - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" - إن "المرحلة الحالية هي الأخطر في تاريخ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المتواصل على كافة المستويات، خاصة في منطقة شمال قطاع غزة، من حيث الاستهداف المباشر لحياة المدنيين والمجازر التي يتم ارتكابها يوميا واستهداف المستشفيات والمرضى".

وأضاف أن "عمليات إجلاء المرضي والجرحى قد فشلت، على الرغم من جهود منظمة الصحة العالمية والتنسيق المستمر، لإخلاء المستشفيات الثلاث في الشمال التي خرجت عن الخدمة"، لافتا إلى أن "قوات الاحتلال تمنع خروج المرضى من منطقة شمال القطاع وخاصة الأطفال على أجهزة التنفس والأطفال المبتسرين".

وحذر الشوا، من احتمالية اقتحام قوات الاحتلال لهذه المستشفيات وقتل واعتقال المرضى والطواقم الطبية، وذلك بالتزامن مع إطلاق النار على كافة مراكز الإيواء واقتحامها والذي يعرض حياة المدنيين للخطر، مشيرا إلى أن "المستشفيات هي الأساس الآن في حياة المواطن في قطاع غزة، واستهدافها هو مساس خطير بسلامة وصحة المواطنين الفلسطينيين"، موضحا أن "أكثر من 80% من مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة، وتعمل بشكل جزئي في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الجرحى والمرضى ومن هم في حاجة للأدوية خاصة بعد انتشار الأوبئة".

