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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انقطاع عام للتيار الكهربائي في عدة مدن رئيسية في الكاميرون

الكاميرون
الكاميرون
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شهدت الكاميرون، عطلا في شبكة الكهرباء أدى لانقطاع عام للتيار الكهربائي في عدة مدن رئيسية في البلاد.
وذكر راديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، أن مدنا كبيرة تأثرت بهذا العطل مثل ياوندي، ودوالا، وبافوسام، وباميندا وبويا، في الجزء الناطق باللغة الإنجليزية، وتسبب هذا الانقطاع واسع النطاق بإصابة الناس بالذعر.
وأفادت وزارة المياه والطاقة الكاميرونية بتعرض إحدى شبكات الكهرباء التي تغطي ست مناطق إلى حادث، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. 
وأدت صاعقة برق عنيفة ضربت أحد خطوط الطاقة ذات الجهد العالي، بحسب العناصر الأولى التي رصدتها شركة سوناتريل لنقل الكهرباء.. مشيرة إلى أن فرقها الفنية تمكنت من إصلاح الشبكة في بعض المناطق في وقت متأخر من الليل.
ودعت شركة إنيو لتوزيع الكهرباء المواطنين إلى عدم توصيل أي أجهزة إلكترونية قبل مرور ربع ساعة على الأقل من عودة التيار الكهربائي.

الكاميرون الكهرباء