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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

علماء روس يكتشفون موادا نباتية قد تصبح دواء لالتهاب الدماغ

التهابات الدماغ
التهابات الدماغ
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اكتشف علماء من روسيا، مواد نباتية يمكن أن تستخدم كأساس لتطوير دواء جديد لمعالجة التهابات الدماغ.
ونقل موقع روسيا اليوم / اليوم الأحد/ عن كبير الباحثين في المركز العلمي الروسي لصحة الأسرة في إيركوتسك، مكسيم خاسناتينو قوله إنه في إطار الدراسات التي تم إجراؤها لتطوير أدوية كيميائية جديدة لمعالجة التهاب الدماغ الذي يسببه فيروس ينقله القراد، تمكنا من اكتشاف مواد في نبات Terminalia chebula الذي يستخدم في الطب الشعبي في آسيا، وخلال الدراسات تبين أن هذه المواد لديها قدرات مضادة للفيروسات التي ينقلها القراد وتسبب التهاب الدماغ.. هذه المواد قد تصبح أساسا لتطوير أدوية جديدة لأمراض التهابات الدماغ والسحايا".
وأضاف:"قمنا بتسجيل براءة اختراع تتعلق بهذا الاكتشاف، ونخطط لإجراء التجارب ما قبل السريرية على أدوية جديدة مصنوعة من المواد التي اكتشفناها.. الدواء الوحيد الآن ضد التهاب الدماغ الذي ينقله القراد هو الجلوبولين المناعي المتبرع به، لكن هذا العلاج له آثار جانبية ولا يمكن تخزينه إلا في درجات حرارة تتراوح ما بين +4 إلى +8 درجة مئوية".
 

روسيا التهابات الدماغ مواد نباتية