مصرع 7 أشخاص جراء انهيار جزء من رصيف قوارب بولاية جورجيا الأمريكية

لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انهيار جزء من رصيف قوارب في مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المسؤول بإدارة الموارد الطبيعية بولاية "جورجيا" كريس هودج قوله - خلال مؤتمر صحفي - إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة أخرون بإصابات خطيرة، فيما تم نقل اثنين آخرين بواسطة الإسعاف الطائر لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات.

وأكد هودج أن السبب وراء وقوع الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى توجه فريق هندسي وإنشائي إلى الجزيرة لفحص موقع الانهيار.

وكانت إدارة الموارد الطبيعية بولاية جورجيا قد أوضحت - في بيان - أن 20 شخصا على الأقل سقطوا في الماء إثر انهيار ممر رصيف عبارات بجزيرة "سابيلو" التي تقع على بعد 70 ميلا تقريبا من جنوب مدينة "سافانا" بولاية "جورجيا".

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، عن حزنه إزاء سقوط قتلى جراء الحادث الذي وقع أثناء احتفال سكان الجزيرة وزائريها بمهرجان ثقافي محلي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.