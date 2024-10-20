وزير الزراعة: نعمل على تطوير وإعادة الهيكلة الإدراية بأجهزة وقطاعات الوزارة

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى العمل على تطوير وإعادة الهيكلة الإدراية بأجهزة وقطاعات الوزراة المختلفة والدفع بكوادر شبابية قادرة على العمل الميداني وحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع.

وأضاف وزير الزراعية خلال كلمته أمام مجلس النواب التي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ توليته المسؤولية، كلفت قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية المستهدفة لخطة الوزارة خلال 3 سنوات القادمة، تم البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية للعام الأول 2024-2025، وقد تم حصر ما تم تنفيذه خلال الربع الأول من 1 يوليو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024».

واستعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة سالفة الذكر، قائلا إنَّه تمت الهيكلة الإدارية وتطوير أدار الوزارة، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي السابق بالوزارة تضمن 170 وظيفة عامة تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة و27 إدارة بالدرجة العليا و109 إدارات عامة، بالإضافة إلى 27 مديرية زراعة بالمحافظات.