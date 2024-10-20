حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية كبيرة تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة يعرا بالجليل الغربي

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، عن استهدافه برشقة صاروخية كبيرة تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة يعرا بالجليل الغربي، وفقا لنبأ عاجل بـ"القاهرة الأخبارية".

وافادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم بارتفاع عدد المصابين جراء القصف بالطائرات المسيرة على جنوب حيفا إلى 40 شخصًا.

وفي سياق متصل، أوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه تعامل مع 22 إصابة، من بينها 3 حالات حرجة و5 خطرة و14 متوسطة، نتيجة الهجوم على بنيامينا.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن هذا الهجوم، الذي نفذه حزب الله، يُعتبر الأكثر دموية منذ بدء الحرب. كما ذكرت وسائل الإعلام أن عدد المصابين جراء انفجار الطائرة المسيرة في بنيامينا ارتفع إلى 20، مما استدعى استدعاء مروحيات لنقل المصابين.