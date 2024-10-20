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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة

الجيش الأردني
الجيش الأردني
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أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، اليوم /الأحد/، محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة "درون" على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان اليوم، "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، مبينًا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

الجيش الأردني المنطقة العسكرية الجنوبية تهريب طائرة مسيرة