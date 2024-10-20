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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحماية المدنية بسوهاج والإسكندرية تستقبل زيارة لتلاميذ المدارس

الحماية المدنية بسوهاج
الحماية المدنية بسوهاج والإسكندرية تستقبل زيارة لتلاميذ المد
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 إستقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بالمحافظة.
 وفى ذات السياق إستقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج زيارة لعددٍ من تلاميذ إحدى المدارس بالمحافظة.
   تهدف تلك الزيارات إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجل الشرطة فى حماية أرواح المواطنين والممتلكات وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها. 
 ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

والإسكندرية الحماية المدنية بسوهاج الحماية المدنية بسوهاج والإسكندرية تستقبل زيارة لتلاميذ المدارس