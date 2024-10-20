بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة لمتابعة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة بالمركز وسرعة الرد على استفساراتهم وتوجيههم والبت فى الطلبات المقدمة من قبلهم، وذلك في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

وكلف "النجار" رئيس حى جنوب الجيزة و مدير المركز التكنولوجى بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإسراع وتيرة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لإنهاء كافة الطلبات دون تأخير.

كما اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات وسرعة البت بالطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب الانجاز وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز .

شملت جوله محافظ الجيزة تفقد عدد من القطاعات بحي جنوب الجيزة للوقوف علي الحالة العامة للطرق والنظافة والإشغالات .

حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة و مسؤلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الإسكان بوضع مخطط شامل لتطوير حدائق شارعي البحر الأعظم والمحطة بالحي.

وأكد المحافظ على مسئولى تلك الجهات ضرورة بحث تحقيق الإستفادة القصوى من التطوير واستثمار الموقع المتميز لتلك الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين والمترددين على محطة قطارات الجيزة.

كما كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بإعداد رؤية لرفع العوائد الإستثمارية لتلك المواقع لتعظيم الإستفادة منها وتوفير المخصصات اللازمة لأعمال صيانتها وتطويرها الدورى.

رافق المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسئولى مديرية الاسكان بالجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.