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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بقيمة 23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بتجارة السلاح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط أحد الاشخاص بتهمة غسل الاموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الاجرامي في تجارة الاسلحة النارية، وقدرت الممتلكات بـ 23 مليون جنيه.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
وقدرت تلك الممتلكات بـ 23 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة بغسل الأموال الإتجار بالأسلحة النارية بغسل الأموال المتحصلة