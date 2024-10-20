بقيمة 23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بتجارة السلاح

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط أحد الاشخاص بتهمة غسل الاموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الاجرامي في تجارة الاسلحة النارية، وقدرت الممتلكات بـ 23 مليون جنيه.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .

وقدرت تلك الممتلكات بـ 23 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.