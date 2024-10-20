قبول استئناف البلوجر نادين طارق على حكم حبسها سنة بتهمة نشر الفسق والفجور

قضت المحكمة الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر نادين طارق، وإلغاء حبسها سنة بتهمة نشر الفسق والفجور.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق بمعاقبة البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور بالحبس لمدة سنة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

