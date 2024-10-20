ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سائق سيارة نقل بتهمة دهس شخص بمدينة نصر

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الاحد، من ضبط سائق سيارة نقل بالقاهرة لإصطدامه بأحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم إصطدم به قائد سيارة نقل وفر هارباً مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتبين عدم حملة ثمة تراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وفاته ضبط سائق سيارة نقل بالقاهرة وزارة الداخلية