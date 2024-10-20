رصد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنات بالجليل الغربي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاحد، رصد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في عدد من مستوطنات الجليل الغربي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، وفقا لاعلام اسرائيلي، سمع دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل جراء رشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في عدد من بلدات الجليل.

وقصف حزب الله "كريات آتا"، شرقي حيفا المحتلة، بصواريخ نوعية، بالتوازي مع مواصلته استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة وفي مستوطنات الشمال.

ومساء أمس السبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل رائد في معارك جنوبي لبنان، متأثراً بجروح أُصيب بها قبل نحو أسبوعين، بينما أكد مركز "زيف" الطبي الإسرائيلي في صفد المحتلة نقل 13 مصاباً من الشمال.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال في مستعمرة "أبيريم"، ومربض مدفعية الاحتلال في "ديشون" بصليتين صاروخيتين.

وأعلن حزب الله أنّه قصف مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية أيضاً.

وكان حزب الله استهدف تجمعات لجنود الاحتلال في "أفيفيم"، "روش بينا"، صفد المحتلة، "زرعيت"، "البصة"، "شلومي"، "المرج"، المالكية وجل الدير، إضافةً إلى استهدافه دبابة "ميركافا" في "زرعيت"، "الكريوت" في شمالي حيفا المحتلة، والقاعدة العسكرية في "ناشر" شرقي المدينة.