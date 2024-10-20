ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مسئول عن مطحن - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بتجميع كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "بدون وجه حق" للإتجار به بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المطحن المشار إليه أمكن ضبط (قائد سيارة) حال إستقلاله سيارة محمل عليها (900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم , وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من المطحن المشار إليه للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم بإرشاده ضبط المسئول عن المطحن وعُثر بداخله على (9,450طن دقيق بلدى مدعم ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.