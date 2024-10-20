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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

المضبوطات
المضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مسئول عن مطحن  - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بتجميع كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "بدون وجه حق" للإتجار به بالسوق السوداء.
 عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المطحن المشار إليه أمكن ضبط  (قائد سيارة) حال إستقلاله سيارة محمل عليها (900 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم , وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من المطحن المشار إليه للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم بإرشاده ضبط المسئول عن المطحن وعُثر بداخله على (9,450طن دقيق بلدى مدعم ) .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أكثر من 10 طن دقيق بلدى مدعم بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر مسئول عن مطحن السيدة زينب الدقيق البلدى المدعم للإتجار به بالسوق السوداء