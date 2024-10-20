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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. حفل ختام مهرجان الكرازة بحضور الأنبا ثيئودوسيوس وتكريم المتفوقين

ارشيف
ارشيف
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تنتظر كنيسة الملاك سوريال ومارمينا لحظة مميزة غدا الاثنين مع انطلاق أول أيام حفلات ختام مهرجان الكرازة لعام 2024 و  يُشارك في الحفل فريق كورال ثانوي الخاص بالكنيسة، حيث يُقدمون مجموعة من الترانيم والألحان الروحية التي تعكس مواهبهم وتفانيهم في العمل الكنسي.

 الحفل يقام تحت رعاية الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة ومن بين الفعاليات المنتظرة في الحفل، سيتم تكريم أوائل مهرجان الكرازة بمحافظة الجيزة لمرحلتي إعدادي وثانوي، وهو جزء من التقاليد السنوية التي تهدف إلى تقدير المتفوقين في الأنشطة الروحية والثقافية داخل الكنيسة. 

ويعد مهرجان الكرازة مناسبة تجمع الشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية، وتتيح لهم الفرصة للتنافس في مجالات متعددة تتراوح بين الفنون، الأنشطة الثقافية، والمهارات الدينية  ويُتوقع أن يجذب الحفل أعداداً كبيرة من الحضور، من أهالي الكنيسة والمنطقة المحيطة، حيث يمثل فرصة للتواصل المجتمعي والاحتفاء بالإنجازات.

و يعد هذا الحدث أيضاً تجسيداً للدعم الكبير الذي توليه الكنيسة للشباب، وتقديراً لجهودهم في تعزيز الروح المسيحية والعمل التطوعي 

الانبا ثيئودوسيوس الإثنين المقبل العمل التطوعي