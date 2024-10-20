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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الزراعة: حجم الصادرات وصلت إلى 6.9 مليون طن بقيمة 4 مليارات دولار

وزير الزراعه
وزير الزراعه
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 قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة إن القطاع الزراعي يحظى بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية. 

وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني. 

وأوضح أن الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.

 وتابع أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6،9 ملايين طن، بقيمة 4،1 مليار دولار. وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه تم التصدير بـ5،1 مليون دولار، لتبلغ حجم الصادرات الزراعية إلى 9،2 مليار دولار.

علاء الدين فاروق وزير الزراعة حنفي جبالي الصادرات الزراعية