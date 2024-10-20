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الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامي بالجيزة بتهمة تصنيع وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازته الأسلحة النارية متخذاً من دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة - 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش الإصطناعى – ميزان حساس – دراجة نارية).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

قطاع الامن العام مديرية امن الجيزة عنصر إجرامى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها