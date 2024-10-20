ضبط عنصر إجرامي بالجيزة بتهمة تصنيع وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازته الأسلحة النارية متخذاً من دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة - 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش الإصطناعى – ميزان حساس – دراجة نارية).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.