ضبط هارب من حكم الإعدام فى جناية "قتل" بالدقهلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى (8 أحكام "تزوير").

ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، سبق إتهامه فى (5 قضايا أبرزها "تبديد ، قتل") ، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل".

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.