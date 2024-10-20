أسفرت جهود قطاع الأمن العام فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى (8 أحكام "تزوير").
ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، سبق إتهامه فى (5 قضايا أبرزها "تبديد ، قتل") ، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل".
بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط هارب من حكم الإعدام فى جناية "قتل" بالدقهلية
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى (8 أحكام "تزوير").
أسفرت جهود قطاع الأمن العام فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى (8 أحكام "تزوير").