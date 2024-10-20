ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط هارب من حكم الإعدام فى جناية "قتل" بالدقهلية

ضبط عاطل هارب من
ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام فى جناية "قتل" بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت جهود قطاع الأمن العام  فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى (8 أحكام "تزوير").
 ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، سبق إتهامه فى (5 قضايا أبرزها "تبديد ، قتل") ، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل".
 بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الامن العام وزارة الداخلية ضبط عاطل بالإعدام