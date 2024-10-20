نشوب حريق في مطعم شهير بحلوان

شب حريق داخل مطعم شهير بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وجار السيطرة علي النيران.

وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في مطعم مأكولات بمدينة حلوان.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وجار السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.