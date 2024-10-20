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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بـ 20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة وترويجها تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 20 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (7 عناصر إجرامية - لـ 6 منهم معلومات جنائية) بتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 30 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر وزنت 5,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الكوكايين – عدد 2000 قرص لعقار الترامادول المخدر - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – بندقية خرطوش –3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - عدد 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة .
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (20 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وترويجها بالقليوبية ضبط عناصر تشكيل عصابى بحوالى 20 مليون جنيه تصنيع المواد المخدرة وترويجها مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات