ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية والشرقية لحيازتهما مواد مخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن الإسكندرية الشرقية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") ، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.. وبحوزته (15كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3,2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.