تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابى بالقاهرة لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديريــة أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإصطناع وتزوير المحررات والمستندات الرسمية وإدعائه بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص القيادة للمواطنين "دون المؤهلات" راغبى إستخراج تلك الخدمات مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور مقيم بمحافظة القليوبية وبحوزته عدد من التوكيلات - شهادة تخرج صادرة من إحدى الجامعات "مزورة" ، وبمواجهته بالتحريات أيدها ، وأقر بتزوير الأوراق المشار إليها مقابل مبلغ مالى بالإشتراك مع (مالك مكتبة) "تم ضبطه" وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى – عدد من شهادات التخرج والمحررات "مزورة" – عدد من الأوراق مختلفة الأشكال معدة لطباعة المحررات).. كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تردده على إحدى وحدات المرور بدائرة قسم شرطة الزاوية ، لإنهاء إجراءات تجديد رخصة القيادة خاصته بأوراق "مزورة" تحصل عليها من الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.