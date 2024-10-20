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الأحد 20 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القداس الاحتفالي في الفاتيكان يشهد تطويب 14 قديسا بينهم الآباء الشهداء المسابكيين الثلاثة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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انطلقت في الفاتيكان اليوم الأحد، مراسم القداس الاحتفالي التي تشهد تطويب 14 قديساً جديداً، من بينهم الآباء الشهداء المسابكيين الثلاثة: فرنسيس، عبد المعطي، ورفائيل.

 

ويترأس قداسة البابا فرنسيس هذا القداس التاريخي الذي يشارك فيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وسط حضور كبير من المؤمنين والحجاج الذين توافدوا إلى الفاتيكان من مختلف أنحاء العالم الآباء الشهداء المسابكيين الثلاثة يعتبرون من رموز التضحية في الكنيسة.

حيث قدموا حياتهم في سبيل الدفاع عن الإيمان المسيحي خلال أحداث عنيفة شهدتها مدينة دمشق في القرن التاسع عشر وقد تركوا إرثاً من الإيمان والشجاعة التي تحتفي بها الكنيسة اليوم عبر هذه المراسم. 

 

ويمثل التطويب خطوة رسمية من الكنيسة الكاثوليكية نحو الاعتراف بالقداسة، ويعد تكريماً لمن عاشوا حياتهم بتفانٍ في سبيل القيم المسيحية  هذا الحدث يجسد روح التضامن والإيمان الذي يربط المؤمنين في جميع أنحاء العالم، ويعزز من مكانة الفاتيكان كمركز روحي عالمي للكنيسة الكاثوليكية. 
 

البابا فرنسيس البطريرك الماروني الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي