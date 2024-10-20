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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بتهمة التحرش بفتاة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالقاهرة لقيامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته .
 
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم  بتضــررهـا من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيـــقات النقل الذكى لقيـامـه بالتحرش بهـــا حال إستقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق – مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله السيارة المُشار إليها .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالتحرش السيدات وزارة الداخلية مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة