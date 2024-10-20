ضبط 33235 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 33235 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

1914 مخالفة السير بدون تراخيص.21 دراجة نارية مخالفة. 11814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. 1744 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 16 مخالفة موقف عشوائى.

14 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.