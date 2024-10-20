أمن القاهرة يضبط 8 لصوص ارتكبوا جرائم سرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال ملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 4 أشخاص من بينهم "عميل سيئ النية" وآخر "له معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم تم ضبطها ، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتهم (كمية من الكابلات النحاسية وزنت 200 كيلو جرام) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات أقروا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "القطع" ،كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.

ضبط عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة من داخل السيارات ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية") تم ضبطه.

ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب " كسر الزجاج" وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) وأقر بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (مالك مخزن خردة) تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

