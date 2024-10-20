استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بغزة والضفة

استشهد 6 فلسطينيين، اليوم /الأحد/، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بقطاع غزة والضفة الغربية منها منطقة المواصي غرب رفح ومنطقة خربة العداس، ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، وبلدة عنبتا شرق طولكرم.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين،كما قصفت مسيرة للاحتلال منطقة خربة العدس شمال رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.. فيما استشهد شاب بعد أن دهسته عربة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 759 شهيدا، بينهم 18 من الإناث، و165 من الأطفال.

وفي ذات السياق، أصيب خمسة مواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أصيب مواطنان بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار صوب المناطق الغربية من شمال غزة، بينما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب، اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر بنابلس، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، برصاص الاحتلال الحي في القدم، خلال اقتحام البلدة القديمة وجرى نقله للمستشفى،حيث أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من جهة السوق الشرقي، وسط اندلاع مواجهات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42519 مواطنا، وإصابة 99637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكرية، وتمركزت في عدد من الشوارع، وداهمت بناية سكنية وفتشتها، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، واحتجزت آخر وحققت معه ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، حيث أن قوة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في عدة أحياء.