ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص بجروح جراء 247 غارة روسية على إقليم زابوروجيا

غارة روسية
غارة روسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف صباح اليوم الأحد أن 10 أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من جراء 247 غارة شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.


وقال فيدوروف في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت القوات الروسية 247 غارة على 9 بلدات تابعة للإقليم، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص في المركز الإقليمي، من بينهم رجال تتراوح أعمارهم بين 35 و37 و39 و55 و70 عامًا ونساء تتراوح أعمارهن بين 60 و67 و80 عامًا وطفلان تتراوح أعمارهما بين 9 و13 عامًا".
وأضاف المسئول الأوكراني أن القوات الروسية شنت ست غارات جوية على زابوروجيا وروبوتينا ومالا توكماشكا وليفادنا في حين هاجمت 142 طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع لوبكوف وهوليابولي ومالينيفكا ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا وليفادني واستهدفت أربع ضربات مدفعية صاروخية لوبكوف وروبوتين ومالا توكماشكا وأصابت 95 ضربة مدفعية مناطق حول لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا.

إقليم زابوروجيا الأوكراني جروح متفاوتة غارة القوات الروسية