وزارة الداخلية تستقبل وفدا من سفراء الدول الإفريقية

استقبل قطاع التدريب زيارة لوفد من سفراء عدد من الدول الإفريقية بمقر المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة ، حيث كان فى إستقبال أعضاء الوفد الزائر اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب ، وعدد من قيادات وضباط القطاع حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات محمود توفيق وزير الداخلية ، مؤكداً حرص سيادته على مد جسور التواصل وسبل التعاون الدولى الأمنى فى مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية والإفريقية.. وقد تم عرض فيلم تسجيلى عن المعهد ونشاطه التدريبى والجهود التى يضطلع بها القطاع نحو تقديم أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية.



كما تم إصطحاب الزائرين فى جولة داخل المعهد تفقدوا خلالها (مبنى الرماية بالذخيرة الصبغية – مبنى المحاكاة - غرفة التحكم – مبنى الإقتحام بالذخيرة الحية – ميادين التدريب القتالية المختلفة والمناطق المفتوحة – حمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية ومجمع الفنادق) ، والتى تضمنت شرح مفصل للمبانى والميادين وإستخداماتها التكتيكية فى التدريب القتالى وعمليات الإقتحام ، وإستعراض مهارات الرماية بالذخيرة والإنزال بالحبال والتشكيلات المختلفة ، وكيفية الإخفاء والتمويه فى المناطق الصحراوية والزراعية وإستعراض تجهيزات ومعدات التدريب الحديثة التى تستخدم فى تدريب القوات الخاصة.



وقد تبادل الجانبين الدروع والهدايا التذكارية ومن جانبهم أعرب الزائرين عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على حفاوة الإستقبال وإتاحة الفرصة لإنفاذ الزيارة ، مُشيدين بدور القطاع فى إعداد وتأهيل كوادر شرطية ذات كفاءة تدريبية متميزة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على الإرتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمى والثقافى لكافة العاملين بها وتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية وتعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة.