أستاذ زراعة: الدولة تخطط لإضافة 4 ملايين فدان جدد إلى الرقعة الزراعية

قال الدكتور أحمد أبو زيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة الصادرات الزراعية، موضحا أنّ هناك الكثير من المشروعات القومية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي أدت ساهمت بدورها في إضافة رقعة زراعية جديدة لمصر، إذ إنّ الدولة تخطط لإضافة 4 مليون فدان جدد إلى الرقعة الزراعية، بهدف مواكبة النمو السكاني والدخل القومي الزراعي.

استراتيجية الدولة لإضافة رقعة زراعية جديدة

وأضاف «أبو زيد»، خلال لقائه مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروعات القومية في مجال النهوض بالزراعة مثل مشروع زراعة 100 ألف فدان، إذ ينصب على الخضروات والتوسع في الإنتاج بجودة عالية، بالتالي استراتيجية الدولة تريد تحقيق فائض من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية في تصديرها مثل النباتات الطبية والعطرية.

تعاون الوزارات للتقدم في مجال الزراعة

وتابع: «التقدم في مجال الزراعة بالدولة المصرية تحقق من خلال مجموعة وزارات متعاونة ومتناغمة وهذا أمرا مهما حتى لا يكون لدينا جزر منعزلة، لكن وزارة الزراعة تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة والخارجية، لأن إمكانية النفاذ للأسواق الخارجية يتحقق بالتنسيق التجاري الجيد بين الأسواق الخارجية ومتطلباتها».