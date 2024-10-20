بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.

كما يتضمن بيان وزير الزراعة خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وطبقًا لمشروع القانون، فيتم تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العمل، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، ووكيل الأزهر الشريف.

كما يضم المجلس رؤساء الهيئات القومية لضمان جودة التعليم واعتماد التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى ثمانية خبراء وأربعة رجال أعمال يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بوضع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وتحديث الأولويات الوطنية في التعليم والبحث والابتكار، كما يختص بتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد، وتنفيذ سياسات التدريب والتوعية بالتعليم الفني، وتطوير المؤسسات التعليمية والتنسيق مع الجهات المعنية.