ضبط عنصرين إجراميين بتهمة ترويج المخدرات عبر "الإنترنت المظلم"

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بترويج المواد المخدرة وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى مليون جنيه .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وقيامهم بتوزيع عينات مدون عليها أرقام هواتف دولية تم التحصل عليها من خلال الإنترنت المظلم (Dark Web) والمتصلة بتطبيق "واتساب" وتسليمها لعملائهما بالطريق العام بغرض التمويه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– ميزان حساس – ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.