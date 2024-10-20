تسليم 1568 جهاز تعويضي وسماعة طبية للمرضى غير القادرين بالفيوم

الأحد 20/أكتوبر/2024 - 11:22 ص

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تسليم عدد 1568 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم ، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أنه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الجمعية يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

وأوضح أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

وأشار مدير الجمعية الى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة .

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