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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استولى على 24 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط مستريح جديد في الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى . 

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة (24 مليون جنيـه).
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تجارة أجهزة الحاسب الآلى بالنصب والإحتيال