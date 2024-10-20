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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط نصاب استولى على 13.5 مليون جنيه في الجيزة

تفاصيل ضبط نصاب استولى
تفاصيل ضبط نصاب استولى على 13,5 مليون جنيه في الجيزة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله فى مجال التداول .
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من أحد أصدقائه والذى إدعى قدرته على إستثمار أمواله فى مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالى قرابة 13,5 مليون جنيه دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد إرتكابه للواقعة").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

لمكافحة جرائم الأموال العامة بالنصب والإحتيال استثمار التداول بالجيزة