"أوقاف القدس": أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح

أفادت هيئة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، أن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم ، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى، حيث قام أكثر من 735 مستوطناً بالاقتحام تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

جاء ذلك في رابع أيام "عيد العرش" اليهودي، حيث تم أداء طقوس تلمودية داخل باحات الأقصى

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستعمرين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.