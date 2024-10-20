ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أوقاف القدس": أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح

مستعمرون يؤدون طقوسا
مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت هيئة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، أن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم ، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى، حيث قام أكثر من 735 مستوطناً بالاقتحام تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

جاء ذلك في رابع أيام "عيد العرش" اليهودي، حيث تم أداء طقوس تلمودية داخل باحات الأقصى
وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستعمرين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

هيئة الأوقاف الإسلامية بالقدس مستوطن المسجد الأقصى ايتمار بن غفير عيد العرش اليهودي