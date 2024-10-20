ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف المغطى

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء حازم، عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً بحضور اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف االمُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ناقش السكرتير العام ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى، حيث تم استعرض الإجراءات والخطوة اللازمة لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات، مع التأكيد على تضافر الجهود والتنسيق لتذليل أي معوقات في هذا الجانب وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة من الري والزراعة والصرف.

حضر الاجتماع: مقرر اللجنة مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، وباقي أعضاء اللجنة: وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ممثل عن مديرية المساحة، ممثل عن الضرائب العقارية، مدير عام إدارة الصرف بمديرية الري، مدير أعمال تفتيش تطوير ري بني سويف.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإجراءات الخاصة اجتماعا الصرف الزراعي الموارد المائية والري المجارى المائية مشروعات الصرف الزراعي مشروعات الصرف