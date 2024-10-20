سكرتير عام بني سويف يتابع تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف المغطى

عقد اللواء حازم، عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً بحضور اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف االمُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ناقش السكرتير العام ما قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى، حيث تم استعرض الإجراءات والخطوة اللازمة لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات، مع التأكيد على تضافر الجهود والتنسيق لتذليل أي معوقات في هذا الجانب وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة من الري والزراعة والصرف.

حضر الاجتماع: مقرر اللجنة مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، وباقي أعضاء اللجنة: وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ممثل عن مديرية المساحة، ممثل عن الضرائب العقارية، مدير عام إدارة الصرف بمديرية الري، مدير أعمال تفتيش تطوير ري بني سويف.