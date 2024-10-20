26 أكتوبر.. بطريرك القدس يترأس قداس عيد مريم العذراء سلطانة فلسطين

يترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قداس عيد سيدتنا مريم العذراء سلطانة فلسطين، القداس الإلهي، بمناسبة عيد سيدتنا مريم العذراء سلطانة فلسطين، يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كنيسة مزار سيدتنا مريم في دير رافات.

يأتي هذا الاحتفال السنوي تعبيراً عن مكانة العذراء مريم كرمز للسلام والمحبة، ويمثل فرصة للمسيحيين من جميع أنحاء فلسطين والمنطقة للالتقاء والتضرع إلى الله من أجل السلام والاستقرار.

ومن المتوقع أن يشارك في القداس أعداد كبيرة من المؤمنين، كما يتضمن الحدث كلمات تأملية يلقيها الكاردينال بيتسابالا، تتناول معاني الإيمان والرجاء و يُعد مزار سيدتنا مريم في دير رافات واحداً من أهم المواقع الدينية للمسيحيين في الأرض المقدسة، ويشهد حضوراً متزايداً من الحجاج كل عام الذين يأتون للصلاة والتأمل في هذا المكان الروحي المقدس.