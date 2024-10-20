وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط "MOC"

افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) والذى تعود نسخته الجديدة هذا العام للإنعقاد بمدينة الإسكندرية تحت شعار “رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام”.

وأوضح المهندس كريم بدوي أهمية مؤتمر MOC ، كمنصة تقنية رائدة تتناول جميع أنشطة الطاقة الإقليمية، وتجمع المعنيين والمهتمين لاستكشاف إمكانات الطاقة الهائلة التي تمتلكها منطقة البحر المتوسط ، لافتاً إلى أن هذا الحدث يعد فرصة متميزة لتبادل الأفكار والخبرات وإقامة الشراكات والتعرف علي الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.

تتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات رئيسية تجمع قادة صناعة الطاقة والمسؤولين التنفيذيين والمنظمات الدولية والمستثمرين والشركات العالمية تركز علي السبل العملية للتعاون في استثمار إمكانيات الطاقة بالبحر المتوسط وفي نهاية كلمته التي اللقاها باللغة الانجليزية كرم الوزير الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول السابق ، وذلك تقديراً لجهوده بعد أكثر من 40 سنة في خدمة قطاع البترول.

وأكد الوزير أن حمدى عبد العزيز كان حلقة الوصل مع وسائل الإعلام المختلفة ، واستطاع أن يعبر عن القطاع بحرفية شديدة وكفاءة، هذا بالإضافة إلى دوره الفعال في إبراز كل إنجازات ونجاحات القطاع.